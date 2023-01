Embouteillages : près de Rennes, la bande d'arrêt d'urgence devient un coupe-file (exceptionnel) pour les bus

Chaque matin, ces passagers ont l’habitude d’arriver en retard à Rennes à cause des bouchons, mais ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Désormais, leur bus a le droit de rouler sur la bande d’arrêt d’urgence pour gagner du temps. "Avec cet aménagement, ça permet d’avoir une régularité au niveau du temps de trajet", déclare l’un d’eux. Beaucoup soulignent le problème d'une circulation beaucoup plus chargée ces dernières années.