VIDÉO - Émissions de CO₂ : vols Toulouse-Barcelone, le trajet qui fait polémique

À partir du 1er juillet, la compagnie aérienne espagnole Vueling proposera trois vols par semaine vers Barcelone, profitant d'un créneau inoccupé jusqu'à présent. D'autant plus intéressant pour elle que Toulouse est mal desservie par les autres moyens de transport. Le trajet en bus vers la capitale catalane peut prendre jusqu'à 6 heures 50 et la liaison directe par train a été supprimée il y a trois ans. "Depuis trois ans, il y a une rupture de charges à Narbonne, il y a un temps d'attente, ce qui fait que quand on met bout à bout les deux trajets plus le temps d'attente, effectivement, on a une durée qui est assez dissuasive", affirme Jean-Luc Moudenc, maire (DVD) de Toulouse.