VIDÉO - En Haute-Saône, une portion dangereuse de la RN57 pointée du doigt

Cet axe est privilégié par les très nombreux poids lourds en provenance de Belgique et du Luxembourg. Plus rapide de 30 minutes que l'autoroute, la rN57 permet aussi d'éviter les péages. Mais sur 11 kilomètres de portion, le chassé-croisé n'est pas séparé par un terre-plein central. Alors, le trafic s'engorge et les riverains mettent parfois plusieurs minutes avant de réussir à s'insérer. "On en bave quoi, on prend son mal en patience", nous confie-t-on.

Sur une portion que nous avons empruntée, la circulation est très dense. Pour tourner à gauche, il faut presque s'arrêter. Nous, et donc les riverains, sommes donc vulnérables aux poids lourds qui viennent des deux côtés. Et c'est d'ailleurs à ce même croisement qu'un automobiliste a perdu la vie il y a tout juste quelques semaines.