VIDÉO - La plus grande station à hydrogène d'Europe inaugurée à Paris

Au-delà du mode de transport, l'hydrogène est présenté comme une véritable solution d'avenir pour la transition énergétique en Europe. Produit de façon industrielle, il sert également dans l'industrie pétrochimique, dans l'électronique ou comme carburant pour les fusées. À l'avenir, il doit remplacer le pétrole, le charbon ou le gaz dans les industries qui en consomment le plus : la sidérurgie, les raffineries, l'industrie cimentière, mais aussi les transports lourds ou intensifs comme les avions, les trains, les camions, les bateaux ou les taxis.

L'hydrogène doit aussi faciliter l'intégration de l'électricité éolienne ou solaire dans les réseaux et systèmes énergétiques, car il permet de stocker l'électricité renouvelable via les piles à combustible. Tout ceci à une condition : qu'il soit lui-même produit de manière propre, et non plus avec des énergies fossiles. Car à plus de 95% dans le monde, l'hydrogène est actuellement issu du "réformage" du gaz méthane. La molécule d'hydrogène est extraite du méthane. Ce qui libère aussi parallèlement de gigantesques quantités de carbone, néfastes pour le climat.