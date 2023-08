ENQUÊTE TF1 - Les centres de contrôle technique sont-ils fiables ?

Cindy Antonioni était persuadée d'avoir déniché une bonne affaire. Elle vient d'acheter un van des années 1970 dont le contrôle technique était en règle. C'était du moins ce qu'elle croyait. "Je décide de partir en week-end avec, et je tombe en panne. Après 8 km avec, tout se coupe, plus rien", raconte-t-elle la conductrice que les équipes de TF1 ont rencontrée, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. Elle fait dépanner le véhicule, et décide de faire un nouveau contrôle technique à ses frais.

Et là, mauvaise surprise : "Je ne m'attendais pas à avoir une dizaine de défaillances majeures, c'est-à-dire que le véhicule devrait être immobilisé et n'aurait pas le droit de circuler", relate-t-elle. Le plancher est gravement détérioré, selon le deuxième contrôle technique. Sous le véhicule, la traverse, une pièce essentielle pour assurer la rigidité du châssis, est fortement déformée. Cindy a porté plainte contre son vendeur, le centre de contrôle technique, et demande l'annulation de la vente.

Aujourd'hui, entre 550 et 700.000 véhicules rouleraient sans contrôle technique en règle. Comment de telles pratiques sont-elles possibles, doit-on se méfier de certains centres ? Les équipes de TF1 ont testé plusieurs professionnels de contrôle technique avec une voiture âgée de vingt ans ayant 150.000 km au compteur. Le véhicule comporte volontairement plusieurs défauts.