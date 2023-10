ENQUÊTE - Transports aux JO de Paris 2024 : ces promesses qui ne seront pas tenues

Le chantier est titanesque. Il devrait durer jusqu'à la dernière minute avant le coup d'envoi de la séquence olympique, le 26 juillet 2024. Une immense gare à construire près du Stade de France, de nouvelles lignes de métro, des correspondances... Depuis déjà plusieurs années, Paris - et une partie de sa proche banlieue - est devenu un chantier à ciel ouvert.

Si certains projets seront achevés à temps, d'autres ne seront pas disponibles pour l'été 2024. Ainsi, le prolongement de la ligne 14 arrive quasiment au bout de son marathon. Il permettra de relier le centre de la capitale à l'aéroport d'Orly (au sud) et à Saint-Denis (au nord). En revanche, les lignes 15, 16 et 17 ne seront pas prêtes. Elles accusent un important retard et seront en chantier bien après 2024.

L'objectif des autorités était de pouvoir transporter dans les meilleures conditions environ 16 millions de touristes attendus pendant les Jeux olympiques (26 juillet - 11 août) et paralympiques (27 août - 8 septembre).