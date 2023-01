Espagne : l'ouverture à la concurrence pour les TGV a-t-elle vraiment permis de faire baisser les prix ?

Depuis l'ouverture à la concurrence des lignes à grande vitesse espagnoles, les prix moyens d'un aller Madrid-Barcelone est passé de 81 à 46 euros, soit une baisse de 43 %. Plusieurs grandes lignes du pays sont utilisées par les différents opérateurs : Madrid-Barcelone, la plus fréquentée et la plus rentable, mais aussi Madrid-Valence tandis que celles reliant l'Andalousie et les villes de Cordoue, Séville et Malaga devraient voir arriver les trains Iryo dans le courant du printemps 2023.

Cette baisse des prix a entraîné une hausse de la fréquentation. Selon les chiffres de l'ADIF, le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol, le nombre de passagers par kilomètre sur les lignes à grande vitesse a augmenté de 34,5% en un an, entre novembre 2021 et novembre 2022. En mai, un an après son lancement, la SNCF avec son Ouigo Espagne, revendiquait déjà deux millions de voyageurs avec un taux de remplissage moyen supérieur à 97%.