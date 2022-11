"Plus d’une fois, j'ai failli me faire renverser" : une voiture sur deux roule trop vite dans ce village

Tous les jours, en sortant de chez elle, Marie a la peur au ventre. Elle doit longer la départementale 3 à Annesse-et-Beaulieu (Dordogne) et traverser au passage piéton. Elle a failli être renversée à deux reprises et veut nous prouver que les automobilistes ne freinent pas en la voyant. En effet, deux voitures passent à pleine allure, sans s’arrêter au passage protégé. "Vous avez vu ? L’autre n’a pas réduit sa vitesse, s'emporte-t-elle. Quand on marche le long de la route, moi ça me fait peur maintenant parce que je me dis qu’à tout moment quelqu’un peut perdre le contrôle", poursuit Marie.