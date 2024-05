Les plus anciens TGV, sortis des ateliers il y a 30 ou 40 ans, s'offrent une seconde jeunesse. La SNCF a décidé de prolonger leur durée de vie. Une équipe de TF1 a observé cette cure de jouvence.

Les premières images d'un lifting un peu particulier. La SNCF a lancé une opération spéciale pour offrir une nouvelle jeunesse à ses TGV qui, en circulation depuis deux décennies, vont voir leur vie prolongée de quelques années. "Avec nos opérations d'obsolescence déprogrammée, nous allons prolonger ces rames-là jusqu'en 2030" explique José Da Costa, chef de projet industriel du programme "obsolescence déprogrammée".

Une opération rendue possible grâce au remplacement de pièces usées, détectées grâce à un contrôle sanitaire des TGV, dont certains font l'objet d'une endoscopie. "Nous observons de la fissuration sur des traverses, de la corrosion", observe par exemple José da Costa sur l'une des rames concernées.

"Pour des trains qui font des millions de kilomètres par an, on est dans un très bon état", constate quant à lui Yannick Meyer, responsable technique national câble et connectiques au sein du groupe SNCF. "Il n'y a pas de raison de les jeter parce qu'ils ont trente ou quarante ans", abonde-t-il. Au total, ce sont 104 TGV qui verront leur retraite repoussée à plus tard. Le plus ancien date de 1989.

15% de places en plus

L'intérieur des trains aura, lui aussi, droit à un rajeunissement. Un éclairage LED y sera installé et le confort des sièges rehaussé. "Au niveau de la mousse, on va s'assurer qu'elle a toujours la dureté nécessaire pour être bien installé. Elle sera remplacée au besoin", décrit Franck Bourgeteau, directeur du projet "obsolescence déprogrammée". Certaines vitres seront quant à elles remplacées afin d'améliorer l'isolation des trains.

TF1

Faire du neuf avec du vieux sur des TGV prend néanmoins énormément de temps et nécessite de lourdes opérations. Afin d'être apte à rouler une décennie de plus, les roues doivent être retirées et minutieusement examinées dans un atelier situé dans l'est du pays. "On va déterminer s'il y a des traces de corrosion, des défauts internes à la pièce, de l'usure", relate Joy Duscher, dirigeante d'unité opérationnelle à la SNCF. Expertiser chacune des pièces prend un mois.

Grâce à ce programme, dont le coût s'élève à 650 millions d'euros, et aux nouveaux TGV commandés, la SNCF estime pouvoir proposer 15% de places supplémentaires dans ses rames d'ici à 2035.