EXCLUSIF - Voici le prix de la nouvelle Peugeot e-3008

C’est l’une des voitures les plus attendues de 2024 en France. Le 20H de TF1 a révélé en exclusivité ce mercredi soir le prix du Peugeot e-3008. Éligible au nouveau bonus automobile, il sera néanmoins plus cher que le Scénic de Renault, mais avec une plus grande autonomie.

Il arrivera en même temps que les bourgeons, au printemps prochain. On parle du très attendu e-3008 de Peugeot, version électrique du SUV à succès de la marque au lion, dont le prix n’a pas été révélé... Jusqu’à ce mercredi soir, dans le 20H de TF1. Pour vous procurer, d’entrée de gamme, cette nouvelle voiture, il vous en coûtera 44.990 euros, hors bonus écologique. Un prix qui baissera à 40.990 euros avec celui-ci, le bonus écologique devant passer de 5000 à 4000 euros en 2024. Un tarif relativement attractif au regard de ceux de la concurrence.

Parmi les SUV électriques, seul le nouveau Scénic E-Tech de Renault, dont le prix français a été dévoilé la semaine dernière, sera moins cher : à partir de 39.990 euros, hors bonus écologique, auquel il est aussi éligible (comptez 4000 euros en moins donc, voire 7000 pour les ménages les plus modestes). Mais il est à noter que son autonomie de 430 km est inférieure à celle du e-3008, testé par notre équipe dans la vidéo en tête de cet article, promettant jusqu’à 527 km, d’où le tarif plus élevé.

À titre de comparaison, pour retrouver une autonomie égale chez Tesla et son fameux Model Y, il faut quitter l’entrée de gamme et opter pour une version Grande Autonomie bien plus onéreuse, à 52.990 euros, très au-dessus du plafond du bonus, fixé à 47.000 euros. Il est enfin à noter que le 3008 sera également disponible en version hybride-essence, d’abord non rechargeable au printemps, puis dans une mouture rechargeable ultérieurement, mais plus dans ses versions thermiques (essence ou diesel) qui seront, elles, retirées du marché.