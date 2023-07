Bus et tramways à l'arrêt dès 21h ou 22h partout en France les 13 et 14 juillet

Lors des violences urbaines en Île-de-France, une quarantaine d'autobus et un tramway ont été détruits, des dépôts de bus incendiés et dix stations de tramways saccagées. Le coût des dégâts a été estimé à 16 millions d'euros par la Région et à 20 millions d'euros par Île-de-France Mobilités. 45.000 policiers et gendarmes, des unités d'élite et des blindés seront par ailleurs mobilisés chaque jour à partir de jeudi soir et jusqu'à samedi matin afin de tenter de contenir de nouveaux incidents.