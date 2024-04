Fin de la vignette verte d'assurance : ce que ça change pour les voitures et les motos ?

Parmi les changements intervenus ce 1er avril, la fin du célèbre certificat d’assurance de couleur verte, que nous collons tous les ans sur notre à coller sur le pare-brise. Qu'est-ce que cela va changer concrètement ?

C'était un rituel annuel de changer la vignette verte, certifiant que votre voiture ou votre deux-roues est bien assurée. Depuis ce lundi 1er avril, plus besoin du sésame, ni de la carte verte qui l'accompagne.

Et il n’y aura plus de risque d'amende, qui s'élevait à 35 euros, en cas d'oubli. Les forces de l'ordre pourront vérifier que vous êtes bien assuré, grâce à un fichier informatique, alimenté en temps réel par les assureurs. C’est un moyen de dissuader les 700.000 automobilistes qui roulent aujourd'hui sans assurance.

Désormais pour circuler, seul le permis de conduire et la carte grise seront obligatoires. En revanche, vous allez recevoir un nouveau papier, optionnel celui-là. Votre assureur ne vous enverra plus la fameuse vignette verte, mais un document, un "Mémo Véhicule Assuré", dans lequel figure votre numéro de contrat. Si nous ne sommes plus tenus de l’afficher, assurer son véhicule reste en revanche toujours obligatoire. Rouler sans assurance, vous expose à une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros.