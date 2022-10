Mon patron est-il obligé de me proposer un "forfait mobilité durable" ? Le 20H vous répond

Ce forfait mobilité prévoit le versement d’une prime aux salariés qui utilisent un vélo à assistance électrique ou pas, le covoiturage, l’autopartage ou les trottinettes et engins en location libre-service pour se rendre au travail. Cela n’a rien à voir avec la prise en charge des transports publics, qui elle, est obligatoire : votre employeur doit au moins vous rembourser 50% de votre abonnement, c’est le code du travail. "Si un employeur donne plus de 800 euros, la somme complémentaire est soumise à cotisations et impôts."