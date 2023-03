Pourquoi certaines gares de fret ferroviaire n'accueillent pas de trains

Moins de camions sur les routes de France signifierait moins de pollution, d'accidents et de routes abîmées. Le tout au profit des trains. C'est avec cet objectif que 80 millions d'euros ont été investis dans un immense complexe parisien de 15.000 m² censé être une gare de fret ferroviaire.

Mais le sous-sol est occupé par un supermarché et au rez-de-chaussée une filiale de la Poste utilise non pas des trains, mais des camions pour livrer des colis. Ici aucune locomotive n'est jamais entrée, et les rails sont déjà rouillés alors qu'ils n'ont jamais été utilisés, car le fret ferroviaire serait trop cher.

"Aujourd'hui en France, 10% de nos marchandises passent par le ferroviaire, c'est 20% en Allemagne et c'est jusqu'à 30% en Autriche ou en Suisse, on a donc un gap de progression extrêmement important", explique François Dagnaud, président du conseil d'administration de Sogaris, et maire PS du 19e arrondissement de Paris, qui plaide pour "une volonté de politique nationale pour accompagner et accélérer la transition".