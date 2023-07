Frissons sur le fleuve Congo

Le convoi de marchandises, mastodonte de rouille et d'acier, ne transporte pas que du fret. C’est un bateau bidonville de 200 mètres de long. Plus de 700 personnes y sont embarquées dans une traversée infernale d'un mois. Des familles entières campent au milieu de la cargaison. Dans une insalubrité totale et une promiscuité délirante, certains vivent et dorment à quelques centimètres du bord. Ils n'ont pas le choix. En République démocratique du Congo, le fleuve est l'unique moyen de transporter hommes et marchandises d'un bout à l'autre du pays. Aucune route ne traverse les 1 700 kilomètres de forêts équatoriales.