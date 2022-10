Garagistes : pourquoi ils utilisent si peu les pièces d'occasion

À Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), l'atelier Laurent RPI Rénovation est plus proche du laboratoire que de la casse auto. Ils nous assurent ne pas avoir de problèmes d'approvisionnement. Et pour cause, selon le patron Jean-Michel Guarneri, "à chaque fois qu'un garagiste nous achète une pièce, il nous retourne la pièce qu'il a démonté qui nous sert à refaire de nouvelles pièces". Pour que le reconditionnement se développe, il faudrait plus d'entreprises comme celle-ci. Elles ne sont que 200 en France.