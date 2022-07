Grands départs en vacances d'été : la galère pour trouver un train

La solution sera de proposer plus de trains, plus de places. Mais la SNCF a déjà revu son plan d’actions pour cet été. Elle assure ne plus avoir de marge de manœuvre. Tous les trains disponibles vont rouler. Cet été s’annonce record dans les gares, avec plus de 28 millions de voyageurs. Largement plus qu’avant la crise du Covid.