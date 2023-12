VIDÉO - Gratuité des transports à Montpellier : "Ça va me réconcilier avec le centre-ville"

Allons-nous vers des transports en commun gratuits partout ? Désormais, Montpellier est la plus grande ville française et l’une des plus importantes d’Europe à sauter le pas du tout gratuit. Une quarantaine de collectivités l’ont déjà fait avant elle.

Le geste appartiendra dans quelques heures au passé. Ce jeudi matin, il fallait encore acheter son billet, mais dès ce soir, à 19 heures, tous les transports en commun seront gratuits pour les habitants de Montpellier et les 31 communes de la métropole. Une économie considérable pour les étudiants. "On payait à l’année 200 euros à peu près", constate une jeune femme. "Par mois, je payais entre 25 et 50 euros de tickets. Donc, multipliez ça par douze, ça fait vraiment beaucoup d’argent", reconnaît un autre.

Certains habitants envisagent maintenant de laisser la voiture à la maison. "Ça va me réconcilier avec le centre-ville", nous confie une passante tout sourire. Pour d’autres, la gratuité suscite des interrogations. "Je pense qu’il y a aussi des risques pour toujours avoir un réseau performant, d’avoir des bus en quantité suffisante et des tramways en bon état", craint une Montpelliéraine.

Il n'y aura pas d’augmentation d’impôts pour financer ce dispositif, assure la mairie. Les voyageurs, qui n’habitent pas la métropole, continueront, quant à eux, à payer leurs billets. Et le reste sera compensé par une taxe payée par les entreprises, de plus en plus nombreuses. "Toutes les entreprises de moins de 11 salariés versent ce versement mobilité. En 2020 et 2024, le tramway est passé d'une recette de 80 millions à 120 millions d'euros, ce qui couvre pratiquement les coûts d'exploitation du réseau", nous détaille Julie Frêche, vice-présidente PS de Montpellier Méditerranée Métropole. La gratuité des transports devrait coûter entre 30 et 35 millions d’euros. Elle concernera 500.000 personnes.