Grève à la SNCF : annulations, remboursements… Toutes les réponses à vos questions

La SNCF s’engage à rembourser le billet annulé et à donner une compensation supplémentaire de 200% en bons d’achat. Pour Aurélie qui a payé son billet 150 euros pour aller à Angoulême, le remboursement est intégral et elle recevra un bon d’achat de 300 euros valable un an. Pour son billet retour, elle sera remboursée selon les conditions habituelles : la totalité du prix du billet si l’annulation est effectuée 48 heures avant le départ.