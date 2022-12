VIDÉO - Grève SNCF : les cars pris d'assaut

Ils ont dû changer leurs plans à la dernière minute. Alors que la SNCF annule 60% de ses TGV et Intercités, de ce vendredi à dimanche, à cause d'une grève lancée par un collectif de contrôleurs, de nombreux voyageurs touchés par ces annulations ont dû trouver un plan B. Beaucoup ont ainsi opté pour un trajet en car, plus long, mais qui garanti une arrivée à bon port.

Prendre le bus a ainsi été "la première solution" proposée à une voyageuse interrogée par LCI, dont le train pour Bordeaux a été annulé. Ce vendredi matin, elle s'est levée aux aurores pour se rendre à la gare routière de Bercy, avant d'entamer un voyage de "13 heures environ", au lieu de 4 heurs 30 si elle avait pris le train.