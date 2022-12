Grève à la SNCF : "C'est très égoïste !"

La SNCF vient de dévoiler son plan de transport pour vendredi. Le trafic reste normal pour les inter-cités. Pour les TGV, seulement deux trains sur trois maintenus en direction du Sud et de l'Atlantique, un sur deux vers le Nord et trois sur quatre vers l'Est. De province en province, tous se compliquent avec un train sur deux. Au total, 200 000 voyageurs devront trouver une autre solution ce week-end.