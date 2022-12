Grève à la SNCF : l'appel de la direction et du gouvernement à sauver le week-end du Nouvel An

Le week-end de la Saint-Sylvestre va-t-il dérailler à son tour ? Dès ce vendredi, et jusqu'à dimanche, la SNCF prévoit de nombreuses difficultés sur son réseau de TGV, en raison d'une grève menée par des chefs de bord. D'après les dernières prévisions, deux TGV sur cinq ne circuleront pas lors du week-end de Noël, privant plusieurs dizaines de milliers de Français de voyage pour les fêtes.

Très critiqué par la direction et le gouvernement, ce mouvement initié par un collectif de chefs de bord en dehors de tout cadre syndical risque de s'étendre au week-end suivant, du 31 décembre et 1er janvier. "Un combat doit être mené heure par heure : éviter les difficultés et les perturbations" pour la Saint-Sylvestre, demande au micro de franceinfo le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. "Nous travaillons à ce que ce préavis soit levé pour que les Français puissent rentrer de vacances."