Grève dans les transports : où est le service minimum ?

Le débat sur le service minimum dans les transports est relancé à la veille de la grève massive contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier. Le ministre délégué en charge des Transports, Clément Beaune, a prévu un "jeudi de galère", disant s'attendre à de "fortes perturbations dans les transports". À la SNCF, un TGV sur quatre fonctionnera à l'Est, contre un sur trois au Nord et au Sud-Est, et un sur cinq à l'Ouest. Pour les TER, ce sera un train sur dix en moyenne.

"Le service minimum doit normalement assurer un minimum de trains, mais j'ai l'impression que demain, il n'y aura pas grand-chose...", affirme une voyageuse à Bordeaux dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Le service minimum est le nom d'une loi de 2007, "qui prévoit qu’un niveau de service minimum peut être instauré en cas de grève, ou autres perturbations prévisibles, touchant les trains, les métros et les bus", selon le site vie-publique.fr.