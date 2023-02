Grève du 7 février contre les retraites : troisième journée de grande débrouille

Il est 7h du matin et voilà qu'un billet de train est annulé sur le téléphone de ce voyageur. Il habite en banlieue parisienne et doit se rendre à Béziers (Hérault). "J'ai dû partir plus tôt, et même avec cela, le RER ne circulait pas. J'ai donc dû prendre au dernier moment un Uber avec plus de 30 minutes de plus sur le trajet habituel", explique-t-il. Il a également fait une dépense supplémentaire de 40 euros. Une autre voyageuse se rend quant à elle à Lyon. Par chance, son TGV n'est pas annulé, en tout cas, à l'aller : "J'ai mon train de départ qui est confirmé, mais il n'y a plus de train de retour. Je ne sais pas si je peux rentrer ce soir".