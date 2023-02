Grève du 8 février contre la réforme des retraites : à la SNCF, une journée encore perturbée

À la gare de Langon, beaucoup se sont aperçus mardi soir que leur train allaient être supprimé ce matin. C'est le cas d'une dame qui arrivera un peu plus tard à son travail : "Il faut s'y faire, mais il ne faut pas que tout ça ne dure pas trop longtemps non plus". Avec un TER sur deux supprimé voire un peu plus, il a fallu se réorganiser. D'ailleurs, les 30 minutes de trajet jusqu'à Bordeaux pour commencer à 8h ont été compliquées pour certains passagers.