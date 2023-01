Retraites : la CGT-Cheminots prête à étendre sa mobilisation, au-delà du 31 janvier

Laurent Brun évoque, lui, "quasiment 60% de grévistes". "Nous ne sommes qu'au début du processus et le gouvernement a l'air de considérer qu'il y a eu une manifestation, c'est comme ça, c'est un témoignage", a-t-il observé. "Nous n'en sommes pas au témoignage, nous allons établir un rapport de force comme le gouvernement le souhaite, car il n'y a que ça qu'il entend", a indiqué Laurent Brun. "Non seulement on souhaiterait que cette réforme capote, mis en plus, on voudrait revenir sur les réformes précédentes", a-t-il ajouté. "Comme le disaient mes camarades, 'non seulement on ne lâche rien, mais on reprend tout'. Nous voulons un départ à 60 ans pour tous et 55 ans pour les métiers difficiles", a complété Laurent Brun.