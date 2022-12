Grève SNCF : billet remboursé en un clic, pour les bons d'achat ça se complique

Dès ce jeudi matin dans cette gare parisienne, les files d'attente de voyageurs s'allongent. Ils leur restent quelques heures pour se faire rembourser. "Le remboursement de ce billet paraît compliqué et c'est ce qui m'agace un peu et il doit être fait impérativement avant le départ", soulève voyageuse.

C'est exact et voici ce que vous devez savoir. Par exemple, pour un voyage à 100 euros, vous serez remboursé de la totalité. Et vous aurez en plus un bon d'achat de deux fois la valeur du billet, soit 200 euros.