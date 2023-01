Grève SNCF de Noël : pourquoi les remboursements ont un train de retard

Caroline n'est pas la seule. Sur les réseaux sociaux, de nombreux usagers s'impatientent aussi : "J'attends toujours le remboursement de votre dernière annulation pendant les fêtes", peste un internaute. "Le remboursement à 200% dû aux grèves de décembre 2022, ça arrive quand ?", lance un autre.

Ces retards dans le traitement des dossiers sont en fait dus à la procédure particulière de cette compensation exceptionnelle. "Pour calculer les 200%, ils sont obligés de créer une application particulière et de ressaisir un certain nombre de données, parce que le système n'a pas été prévu pour être automatisé", explique à TF1 Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT). Contactée, la SNCF reconnaît des retards dans le traitement des dossiers : "Le délai peut être un peu allongé du fait du traitement manuel pour une grande partie des dossiers. Cependant, toutes les demandes sont bien prises en compte et sont en cours de traitement". Les clients ont jusqu'à fin mai pour réaliser une demande de compensation.