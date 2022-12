Grève SNCF : des grands-parents manifestent leur colère à Brest

En ligne, la situation est compliquée. Le site Internet de la SNCF pour obtenir les fameux bons d’achat est actuellement indisponible. Alors ce matin, tout le monde se presse aux guichets pour des remboursements ou des échanges. Après quelques frayeurs et un peu de chance, certains voyageurs vont pouvoir partir.

Mais d'autres sont moins chanceux. Malgré leur persévérance, leur voyage est annulé. "Je suis en colère parce qu'on s'est levé à cinq heures du matin et on annule tout car on n'arrive pas à trouver de solution", témoigne une voyageuse qui se dit "déçue et fatiguée".

À Brest (Bretagne), certains d’entre eux manifestent leur colère, pancartes à la main. "Il faut se mettre à la place des personnes âgées comme nous, je trouve intolérable que qui ce soit m'empêche de voir mes petit-enfants le jour de Noël." Des grands-parents bretons déçus comme les 200.000 voyageurs impactés ce week-end.