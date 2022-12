Grève SNCF : le week-end du jour de l'An menacé ?

Quelle plan d'organisation la SNCF a-t-elle mise en place ce week-end ? La compagnie a sonné la mobilisation générale. Elle a rappelé une cinquantaine de salariés pour remplacer certains contrôleurs grévistes. Selon l'entreprise, cela a permis de sauver les billets de 50.000 clients.

Enfin, y aura-t-il du mieux pour le Nouvel an ? Il est encore impossible de le dire aujourd'hui. Un préavis de grève est déposé du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier. Mais la SNCF espère que les syndicats les lèveront ces prochains jours. "Tout va être fait pour que le conflit du Nouvel An n'aie pas lieu", avance Maria Lee, spécialiste du transports et de la logistique au sein de SIA Partners. L'enjeu est crucial car un million de voyageurs sont attendus en gares. C'est 200.000 de plus que pour le week-end de Noël.