VIDÉO - Grève SNCF : pourquoi les TGV ne peuvent-ils pas circuler sans au moins un contrôleur à bord ?

Les contrôleurs ou chefs de bord sont actuellement en grève à la SNCF. Sans leur présence à bord, un TGV n'est pas autorisé à rouler. Un impératif qui interroge, à l'heure du tout automatique. Mais leur mission ne se limite plus aux contrôles des titres de transport, a constaté une équipe de TF1.

Celui qu'on appelle encore "le contrôleur" de la SNCF, on croit bien le connaître. Mais sait-on vraiment toutes les fonctions qu'il remplit à bord d'un train ? Il verbalise au besoin, de plus en plus rarement depuis la mise en place de tourniquets à l'entrée des quais. Mais ce n'est pas seulement pour cela qu'il est indispensable, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article. Notre équipe n'a pas été autorisée à interviewer le personnel, c'est donc en caméra cachée qu'une contrôleuse a répondu à ses questions. "Notre mission première, c'est la sécurité”, confie-t-elle notamment au micro de TF1.

Des réservistes mobilisés

Il ne faut d'ailleurs plus les appeler "contrôleurs", mais "chefs de bord" ou "agents commerciaux". Aucun TGV ou Intercités ne peut s'en passer, car c'est le chef de bord qui va donner le top départ du train. C'est lui qui va vérifier que tout le monde monte ou descend sans encombre, pour éviter les incidents. Ce poste est tellement essentiel qu'il existe aujourd’hui un contingent de réservistes, les "volontaires d'accompagnement obligatoires", mobilisés à l'occasion de la grève de ce weekend. Ce sont des cadres de la SNCF, des comptables ou des chargés de ressources humaines, qui ont suivi une formation d'une semaine pour être des contrôleurs pendant quelques heures.

Au total, 300 réservistes ont été mobilisés ce 17 février. Selon la SNCF, ils ont permis de faire voyager près de 150.000 personnes. Moins affectés par le mouvement, les TER restent les seuls trains à pouvoir se passer de contrôleur.