SNCF : deux contrôleurs expliquent pourquoi ils font grève à Noël

C'est avec le visage caché et la voix modifiée qu'un contrôleur de train a accepté de nous parler, par crainte d'une sanction de sa hiérarchie. Du 23 au 26 décembre, il ne sera pas à bord de son train, mais en grève. Entre deux gares des Hauts-de-France, il nous décrit un quotidien dégradé. "On n'a de plus en plus de missions, plus de charge de travail. Nos amplitudes horaires augmentent, mais les salaires n'augmentent pas", affirme-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.