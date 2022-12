Grève SNCF : bus, avion, covoiturage... la ruée sur les plans B

Avec la grève des contrôleurs, 40% des trains ne circuleront pas ce week-end. Pour aller à Tours, Émilie n'a plus d'autres choix que de prendre sa voiture avec son lot d'imprévus. "Le péage, les frais d'essence et la contrainte de traverser Paris dans les bouchons", indique-t-elle.

Tom et son ami, eux, ne savent pas toujours comment rejoindre Lyon. Les avions sont trop chers pour leur budget d'étudiant. La plus probable reste le covoiturage. Mais cette solution comporte quelques inconvénients. "Ce qui va être compliqué, ce sont surtout les cadeaux et les grosses valises. Si on prend un covoiturage, ce sera aussi avec une autre personne qui aura aussi des bagages", dit-il.