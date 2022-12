Trains annulés : ce geste inattendu de routiers envers les voyageurs

Votre train a été annulé. Alors, pourquoi ne pas monter dans un camion ? Sylvain est chauffeur-routier depuis 27 ans. Pour les fêtes de Noël, sa société de transport propose de se substituer à la SNCF : "Ça fait des compagnies en plus pour nous. La journée est assez longue sans personne à côté de nous. Je trouve que c'est une bonne idée, on arrange les gens quand on peut."