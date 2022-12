Grève SNCF : comment les voyageurs se sont organisés

À la veille de ce week-end, entre télétravail et congés, beaucoup se sont organisés. Mais pour ceux qui n’ont pas le choix, la grève est plus ou moins acceptée. Et ce n’est que le début : 40% des trains circuleront ce week-end. La SNCF envisage une reprise progressive seulement lundi, avec trois trains sur quatre sur tous les axes des TGV.