Grève SNCF : déjà des annulations dans l'hôtellerie

Entre la gare et les hôtels, ces prochains jours, le va-et-vient des valises risque fort de diminuer. Sur les marchés de Noël, les visiteurs seront sans doute moins nombreux. "On peut faire la grève autrement et laisser les gens partir en vacances", estime une passante.

Après une fréquentation importante en décembre, pour ce dernier week-end d'ouverture des marchés de Noël sur fond de grève des trains, les commerçants attendent de voir... un peu résignés. D'autres sont nettement plus inquiets, car beaucoup réalisent le chiffre d'affaires d'une année sur les marchés de Noël et espéraient terminer en beauté. "Tous les ans, on a des grèves pendant le marché de Noël", déplore un commerçant. "Il y aura des répercussions, c'est sûr, ajoute une commerçante. Après la période de Covid, on aurait bien voulu terminer sur belle semaine. Mais non, la SNCF fait grève."