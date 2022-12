Grève SNCF : un week-end encore plus compliqué que prévu

Pour Anthony, c’est un week-end de fête gâché. Son train est annulé. "Je suis extrêmement énervé parce qu'on rate le réveillon avec sa famille", confie-t-il amer dans la vidéo en tête d'article. Il parviendra quand même par rejoindre ses proches à Angoulême (Charente) après six heures de bus, mais il sera trop tard pour le réveillon. "Je circulerai route la nuit pour arriver le lendemain à six heures du matin, c'est-à-dire au lendemain de Noël", précise-t-il.

Victoire et Charlotte, elles, ont beaucoup hésité à prendre leur train pour Bordeaux ce jeudi matin. Certes, il est maintenu, mais celui du retour est supprimé. Pour passer Noël en famille, dimanche, elles devront rentrer en avion pour 50 euros de plus, une somme pour deux étudiantes. "C'est de l'argent perdu et du temps perdu car l'aéroport est beaucoup plus loin que la gare, fait remarquer l'une d'elle. On a trouvé une solution mais c'était vraiment galère."