Grève SNCF : vont-ils vous faire préférer le bus ?

Direction Montpellier en passant par Niort, Bordeaux, Agen et Toulouse. Il ne reste plus qu'une quinzaine de places sur ce trajet. Le voyage coûte entre quinze et soixante euros selon la destination. "Le prix est rentable, j'arrive même à avoir des billet pour sept euros. Cette fois, j'ai payé un peu plus cher, 15 euros, mais c'est la période des fêtes, cela ne m'étonne pas", témoigne une voyageuse. De plus, il faut tout de même compter neuf heures de route pour ceux qui descendent à Montpellier. Pour ces voyageurs, l'essentiel est assuré. Ils passeront bien les fêtes où ils l'espéraient.