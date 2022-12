Grèves multiples à la SNCF : comment les voyageurs s'organisent

Mercredi 7 décembre 2022, la grève devrait perturber la circulation des TER sur tout l'Est du pays ainsi que quatre lignes Transiliens en Île-de-France. Côté TGV, ce sont les axes Paris-Lyon et le sud de Bordeaux qui seront touchés. Des trains dont les trafics pourraient être très perturbés en décembre. Des préavis sont déjà lancés du 15 au 19, mais aussi pour les week-ends de Noël et du nouvel an.