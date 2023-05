VIDÉO - Grèves SNCF : qui est concerné par le remboursement des abonnements Intercités ?

Trains annulés, trains retardés et trafic perturbé... Entre janvier et avril, des millions de voyageurs ont vu leurs trajets perturbés par les mouvements de grève à la SNCF liés à la contestation contre la réforme des retraites, et notamment les utilisateurs réguliers des Intercités dont les 14 lignes ont subi les plus fortes perturbations. Certains ont dû reporter des voyages ou trouver d'autres moyens de déplacement. Face au préjudice subi, le gouvernement et la SNCF ont décidé de faire un geste et certains abonnés vont être remboursés. Le 20H de TF1 fait le point sur qui aura droit à ce remboursement et comment le demander.