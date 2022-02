Carburants alternatifs : GPL ou bioéthanol, lequel choisir ?

Un client que TF1 a rencontré vient de sauter le pas pour rouler au bioéthanol, et va équiper sa voiture d’occasion d’un boîtier. "J'installe le boitier pour faire un peu d'économies. Comme on roule environ 15.000 km par an, je pense que le boitier va être rentabilisé dans l'année", nous indique Laurent Planchot.

L'opération coûte 790 euros, et il faut à peine une heure pour l’installer. Autre avantage du bioéthanol : la conversion coûte deux fois moins cher que le GPL. Alors, dans un garage AD situé à Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne), on fait face à une demande deux fois plus importante. "Cette semaine, on en a commandés six. Ils seront montés entre la semaine prochaine et la semaine d'après", précise Olivier Calanville, le responsable.