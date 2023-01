Hausse des tarifs des péages d'autoroute : comment est réutilisé l'argent des automobilistes ?

Les contrats liant les sociétés d'autoroutes à l'État sont très stricts. Ils prévoient une augmentation automatique des tarifs des péages tous les ans au 1er février, en fonction notamment de l'inflation et des chantiers entrepris sur le réseau. Par exemple, sur un ticket à dix euros, 3,80 euros vont dans les caisses de l'État sous forme d'impôts et de taxes, qui rapportent chaque année quatre milliards d'euros. L'argent sert à financer, par exemple, des routes ou encore des aires de parking de covoiturage. "Le système est défini pour que le péage puisse aussi financer les politiques d'infrastructures de l'Etat (...) c'est aussi pour financer sa politique de transports en général", explique dans le reportage en tête de cet article Raphaël Ventre, directeur marketing et services pour le télépéage "Ulys" de Vinci autoroute