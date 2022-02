Tarifs des péages : ces Français qui évitent l'autoroute à tout prix

Et pour cause, 22.000 voitures et camions traversent en moyenne ce village chaque jour. Aux heures de pointe, un rond-point très fréquenté du village enregistre même "50 véhicules sur deux minutes, avec une trentaine de camions", relèvent dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessous le maire et son équipe, campés sur les bords de la route pour un comptage. Si bien que les embouteillages se multiplient. "C'est pénible, il faut trouver une solution pour nous", s'irrite l'édile (LR), Thierry Fourcassier. "On est une petite commune, mais on aimerait que l'on fasse attention à nous au niveau des dessertes et de la pollution."