Hausse du prix des péages : ils ne prennent plus l'autoroute

Lorsque Carlos Moreira monte dans son camion, son premier réflexe est d'allumer son GPS avec l'option : éviter les péages. C'est la nouvelle consigne de sa direction. Ce jour-là, pour livrer son chargement, il va parcourir 33 km sur cette route presque parallèle à l'autoroute A62 toute proche. Dix minutes de trajet en plus, mais pour son entreprise, plus de péage et 3€ d'économisés. Pour sa patronne, réorganiser les itinéraires de ses 400 chauffeurs est devenu un casse-tête. Parfois, ce n'est pas possible, l'autoroute est incontournable. Avec une hausse moyenne de 2% des péages, elle a fait ses calculs. Cela va lui coûter 160 000€ de plus par an.