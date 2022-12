Votre voiture dort dehors ? Les conseils pour la protéger

Autre désagrément hivernal : la porte de voiture qui reste coincée. En effet, avec le gel, l'eau stagne et givre dans la serrure. En graissant aussi les joints des portes, des vitres et des essuie-glaces, on évite de les endommager. Et pour rouler tranquillement l'hiver, le garagiste interrogé dans le sujet de TF1 préconise de faire vérifier les phares ainsi que la pression des pneus, là aussi en début de saison. Dans l'idéal, il vous faut équiper votre véhicule de pneus hiver en bon état et relativement neufs, car avec le temps, la gomme de ces derniers se détériore. Il s'agit là d'une "condition sine qua non de sécurité" selon le responsable de la pédagogie de Centaure France.