VIDÉO - Il fête ses 100 ans : voici à quoi ressemblait le premier feu rouge de France

Mais revenons-en au premier feu de France, celui entre les boulevards Sébastopol et Saint-Denis. "C'est le premier feu rouge qui a été installé à Paris parce que c'était l'endroit le plus dangereux", se hasarde une habitante interrogée par TF1. Tout à fait. Cette intersection était même surnommée le carrefour des écrasés. "Il y avait une vraie dangerosité. Et on mourait beaucoup plus à la belle époque d'accidents sur le réseau parisien qu'on ne peut mourir aujourd'hui", assure Mathieu Flonneau, historien des mobilités et auteur d'"En tout sens, une histoire des équipements de la route". Le tout avec un nombre de véhicules pourtant bien moindre.

"Les accidents étaient multiples, dus aux chevaux, qui ne s'arrêtaient pas comme des véhicules motorisés, dus aux tramways, qui était une dangerosité, et dus à la nouveauté de l'automobile, à laquelle les piétons n'étaient pas habitués", explique l'expert. À ces difficultés s'ajoutent des routes inadaptées, au revêtement inadéquat et à la signalisation insuffisante.