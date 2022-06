Il va falloir être patient dans les aéroports cet été

Jusqu'à 150 agents de sûreté devraient manquer. Mais tous les secteurs sont concernés comme les bagagistes et les techniciens. Les offres d'emploi se comptent par milliers. Pour l'instant, aucune compagnie n'a dû supprimer des vols à cause du manque de personnel. Mais cela a déjà eu lieu en Angleterre et en Allemagne où 900 vols viennent d'être annulés pour le mois de juillet.