Ile-de-France : les pénalités versées par la RATP iront aux voyageurs, promet Pécresse

"J’ai convoqué la RATP et la SNCF le 13 janvier pour faire le point sur toutes les actions qu’elles ont mises en place et surtout pour qu’elles présentent leur plan de redressement de la qualité de service et leurs engagements, ligne par ligne, pour mettre fin le plus rapidement possible à tous ces dysfonctionnements", a-t-elle indiqué. Et ces dysfonctionnements engendreront "des pénalités exceptionnellement fortes qui seront payées par la RATP à Ile-de-France Mobilités", a prévenu l’élue (LR).

"Je pense qu’il serait juste que ces pénalités puissent vous être restituées à titre de dédommagement et nous en parlerons en janvier", a-t-elle promis, alors que les tarifs des transports publics d’Ile-de-France augmentent fortement le 1er janvier. Ces dédommagements s’ajouteront au dispositif déjà prévu sur les lignes dont la régularité est pendant plusieurs mois inférieure aux objectifs des contrats passés entre IDFM, la RATP et la SNCF, selon l’entourage de Valérie Pécresse.