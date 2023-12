Trafic interrompu sur des portions des RER A, B et D après une panne de signalisation à Châtelet

Le trafic est interrompu ou fortement perturbé ce jeudi sur les RER A, B et D. En cause, une panne à Châtelet. La reprise du trafic devrait avoir lieu vers 17h pour les deux premières lignes et 20h pour le RER D.

Fin de journée compliquée dans les transports pour les franciliens. Une panne de signalisation à Châtelet, à Paris, provoque d'importantes perturbations sur les RER A, B et D ce jeudi 7 décembre. Ainsi, selon la SNCF, le trafic est interrompu "entre Paris Nord et Paris Charles-de-Gaulle, dans les deux sens" sur le RER D. "De nombreuses suppressions [de trains] sont à prévoir, nos agents font au mieux afin de mettre en place des navettes à destination du Nord et du Sud", a indiqué sur X (ex-Twitter) la SNCF. Les trains en provenant ou à destination de Corbeil/Melun ont pour terminus ou origine la Gare de Lyon et les trains en provenance ou à destination du Nord ont pour terminus ou origine la gare du Nord. La reprise normale du trafic devrait avoir lieu aux alentours de 20h.

Concernant le RER A, le trafic est interrompu entre Auber et Nation et est très perturbé sur le reste de la ligne.

Pour le RER B, les trains ne circulent pas entre Gare du Nord et Luxembourg. La reprise normale du trafic pour ces deux lignes est attendue aux alentours de 17h.

Selon la SNCF, la panne à Châtelet responsable des perturbations est due à une inondation dans un local technique qui alimente les installations en charge de la signalisation des trains. Autre conséquence de la panne : le trafic est perturbé sur la ligne 4 du métro "en raison d'une affluence exceptionnelle" due aux perturbations sur les RER.