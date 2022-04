Incident du vol Air France : une erreur des pilotes ?

Le 5 avril dernier, un Boeing 777 comme celui-ci a été sur le point d'atterrir. Les pilotes ont semblé rencontrer un problème et ont été obligés de remettre les gaz. L’échange entre le cockpit et la tour de contrôle est intercepté sur Internet et fait le tour du monde : “Air France 011. Donc on a remis les gaz. Un problème de commandes de vol. L’avion a fait à peu près n'importe quoi…” D’après ce que dit le pilote, l’appareil était devenu incontrôlable après avoir remis les gaz. Les premières analyses des boîtes noires viennent d’être révélées : l’avion n’aurait aucun problème technique.